Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Уточняется, что ограничения будут действовать до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее авиасообщение между Россией и Великобританией было приостановлено до 16 февраля из-за выявления на территории Британии нового штамма коронавируса.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса, впервые обнаруженной на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Этот штамм COVID-19 в итоге стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

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