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Минздрав назвал число стран, зарегистрировавших вакцину «Спутник V»
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Минздрав назвал число стран, зарегистрировавших вакцину «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована уже в 27 странах мира. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

По его словам, прогнозы по инвестициям в Россию благоприятные.

— Этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный, — цитирует Романова РИА Новости.

Ранее Романов отметил большой интерес к вакцине «Спутник V» в мире. По его словам, страх перед вакцинацией препаратом «Спутник V» в целом остался в прошлом. В настоящее время форма вакцины демонстрирует наивысшую эффективность.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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