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Российский препарат «Спутник V» подал заявку на экспертизу в ЕС
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Российский препарат «Спутник V» подал заявку на экспертизу в ЕС

Никита Абрамов

Здоровье

Разработчики российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» подали заявку на экспертизу в Евросоюзе. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте вакцины.

— «Спутник V» подал заявку на постепенную экспертизу, запрос на одобрение для рынка — следующий шаг, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разработчики «Спутника V» получили все консультации от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Это значит, что теперь стало возможно подать заявку на регистрацию препарата в ЕС и получить ее одобрение. Заявку на регистрацию вакцины приняли 9 февраля 2020 года.

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ЕвросоюзВакцины«Спутник V»
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