Следствие проведет экспертизу останков музыканта Энди Картрайта

Фото: vk.com/kararatrait

Следствие назначило третью экспертизу останков исполнителя Энди Картрайта. Об этом сообщил адвокат вдовы музыканта Марины Кохал.

— Третья экспертиза назначена, так как две предыдущие не установили причину смерти, — рассказал адвокат.

Известно, что результаты экспертизы будут готовиться около двух месяцев. На данный момент завершена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемой в убийстве рэпера Марины Кохал. Результаты пока не оглашаются.

Ранее стали известны результаты экспертизы по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация о том, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

Читайте также: Сестре арестованной вдовы Картрайта не разрешили взять сына рэпера под опеку