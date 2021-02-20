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Немецкий политик заявил, что Москва устала от «вечных упреков Запада»
Фото: European Union 2014 / European Parliament

Немецкий политик заявил, что Москва устала от «вечных упреков Запада»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек сообщил, что Россия устала от неконструктивной политики западных стран.

— Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов, — сказал политик.

Он отметил, что Запад без конца «грозит пальцем» Москве. Европейские страны думают, что лучше знают, как следует поступать России, добавил Маттиас Платцек в беседе с Berliner Zeitung.

Ранее СМИ сообщили, что Европейский союз может ввести санкции в отношении России в феврале. Также глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что ЕС воспринимает Москву как врага и связей России со странами Запада уже не осталось.

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