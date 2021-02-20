Посол РФ в США объяснил, почему привился от коронавируса американской вакциной

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Россия не политизирует вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 20 февраля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат рассказал, что прошел первый этап вакцинации от COVID-19 американским препаратом Moderna, через четыре недели предстоит второй укол.

— Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться, — указал Антонов.

Посол также выразил убежденность в том, что «разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны».

Анатолий Антонов рассказал, что сотрудники дипломатических миссий из стран СНГ выражают интерес к российской вакцине от коронавируса и обращаются к нему с просьбами предоставить возможность привиться от COVID-19 препаратами производства РФ. Российский посол отметил, что направил «соответствующий сигнал» в Москву, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Гана зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Уточняется, что процесс прошел в рамках ускоренной процедуры.

Также в России зарегистрировали вакцину «КовиВак», созданную в Центре имени Чумакова.

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