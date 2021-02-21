Греция продлила ограничения по въезду россиян

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Власти Греции продлили до 8 марта разрешение на въезд в страну не более 500 граждан России в неделю, при соблюдении ряда условий. Ограничения действуют с сентября 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Чтобы получить разрешение на въезд в Грецию, россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее чем за 72 часа до их прибытия в страну, со справкой на английском языке с указанием всех данных.

Авиакомпании должны проверить документ перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия — запретить посадку, иначе им придется депортировать пассажира за свой счет.

Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form о местонахождении в Греции, указав свои контактные данные.

В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние 24 часа выявили 1623 новых случая коронавирусной инфекции. За тот же период вылечился 2041 пациент. Таким образом, общее количество тех, кто вылечился от инфекции в городе, выросло до 882 808.

В России за минувшие сутки было выявлено 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2 процента не имели клинических проявлений болезни.

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