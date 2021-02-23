Возле офиса Зеленского произошли столкновения силовиков с националистами

Полиция Киева сообщает о факте проведения митинга / Фото: youtube.com

Несколько человек задержали в ходе столкновений, которые происходят между украинскими полицейскими и националистами у здания офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве. Около 3 тысяч человек пришли к администрации главы Украины, выступая против принятого во вторник, 23 февраля, решения суда, приговорившего их соратника Сергея Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца.

— Столкновения продолжаются. Периодически полиция применяет слезоточивый газ. Есть задержанные, — передает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Уточняется, что националисты бросают в сторону силовиков снежки, файеры и дымовые шашки.

Видео: RT

Официальной информации о задержанных пока нет. Полиция Киева на свой странице в Facebook лишь сообщает о факте проведения митинга и об усиленных мерах безопасности. Силовики призвали участников мероприятия не нарушать общественный порядок и закон.

Протестующие заявили, что намерены добиваться пересмотра приговора, отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, давила на суд.

Ранее Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимый не согласился с приговором, а его сторонники после его оглашения озвучили угрозы в адрес стороны обвинения. После заседания суда произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Он сам написал заявление в правоохранительные органы о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.

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