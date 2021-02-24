Металлический ангар загорелся на юге Москвы
Россия, Москва, Даниловская набережная, 8с24 Карта всех событий
Пожар произошел в металлическом ангаре на юге столицы. Об этом сообщается в четверг, 24 февраля, на сайте ГУ МЧС России по городу.
Уточняется, что в 00:54 поступило сообщение о пожаре на Даниловской набережной, 8, строение 24. В настоящее время спасатели уже работают на месте. Проводится эвакуация из расположенного поблизости административного здания.
Площадь возгорания и информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы.
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