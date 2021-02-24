Москвичей пригласили на показы фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами
Москвичей пригласили в кино на показы фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. Киносеансы пройдут в кинотеатре «Звезда» сети «Москино».
Зрителям покажут четыре фильма, каждый из которых представит специально приглашенный спикер. Кроме того, в кинотеатре будет действовать отдельное меню для всех пришедших на просмотр.
Картина «Любовное настроение» режиссера Вонга Карвая расскажет о двух семейных парах. Между ними завяжется роман, который поставит под угрозу их семейную жизнь. Киносеанс состоится 6 марта в 12:00.
Показ картины «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао пройдет 13 марта в 12:00 и покажет зрителям путешествие американца на фургоне. На своем пути он встретит немало скитальцев, которые расскажут ему о своих одиноких и веселых жизнях.
Москвичи также увидят фильм «Мой брат — супергерой!» режиссера Стефано Чипани 20 марта в 12:00. Трогательная картина расскажет о жизни мальчика с синдромом Дауна.
Новый фильм «Препод» режиссера Антона Сигурдссона покажут 27 марта в 12:00. Зрители узнают историю преподавателя социологии, который по ночам становился маньяком, похищающим женщин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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