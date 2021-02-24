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Москвичей пригласили на показы фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами
Фото: freepik.com

Москвичей пригласили на показы фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 18-22с2 Карта всех событий

Москвичей пригласили в кино на показы фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. Киносеансы пройдут в кинотеатре «Звезда» сети «Москино».

Зрителям покажут четыре фильма, каждый из которых представит специально приглашенный спикер. Кроме того, в кинотеатре будет действовать отдельное меню для всех пришедших на просмотр.

Картина «Любовное настроение» режиссера Вонга Карвая расскажет о двух семейных парах. Между ними завяжется роман, который поставит под угрозу их семейную жизнь. Киносеанс состоится 6 марта в 12:00.

Показ картины «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао пройдет 13 марта в 12:00 и покажет зрителям путешествие американца на фургоне. На своем пути он встретит немало скитальцев, которые расскажут ему о своих одиноких и веселых жизнях.

Москвичи также увидят фильм «Мой брат — супергерой!» режиссера Стефано Чипани 20 марта в 12:00. Трогательная картина расскажет о жизни мальчика с синдромом Дауна.

Новый фильм «Препод» режиссера Антона Сигурдссона покажут 27 марта в 12:00. Зрители узнают историю преподавателя социологии, который по ночам становился маньяком, похищающим женщин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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