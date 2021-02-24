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Стало известно, когда переболевшего коронавирусом Юрия Соломина выпишут из больницы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Стало известно, когда переболевшего коронавирусом Юрия Соломина выпишут из больницы

Анастасия Колоскова

Общество

Госпитализированного с коронавирусом художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина могут выписать из больницы уже в среду, 24 февраля. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

— Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо, и, возможно, даже сегодня его могут выписать из больницы. Но все зависит от окончательного решения врачей, так что точно сказать не могу. Мы, конечно, его очень ждем, — цитирует Михайлову РИА Новости.

О госпитализации Соломина из-за коронавируса стало известно во вторник, 16 февраля.

Позже сообщалось, что болезнь у 85-летнего актера протекает в легкой форме.

Напомним, Юрий Соломин — советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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