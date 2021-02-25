Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

Кирилл Николаев

В мире

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 2,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов специалистов и СМИ.

Отмечается, что в настоящее время в мире зафиксировано 2 501 678 летальных исходов от коронавируса. Число заболевших превысило 112,67 миллиона человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала изучить причины затянувшегося выздоровления после коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ назвала сроки завершения пандемии COVID-19

статистикаВОЗкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Алексей Протасевич
Алексей Протасевич

Правила ведения семейного бюджета: как сэкономить на продуктах

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте