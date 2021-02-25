Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 2,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов специалистов и СМИ.

Отмечается, что в настоящее время в мире зафиксировано 2 501 678 летальных исходов от коронавируса. Число заболевших превысило 112,67 миллиона человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала изучить причины затянувшегося выздоровления после коронавирусной инфекции.

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