ВОЗ призвала изучить причины затянувшегося выздоровления после COVID-19
Врачам и ученым необходимо обратить внимание на затянувшееся выздоровления после коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, также специалисты должны изучить симптомы так называемого длинного или затянувшегося коронавируса.
— Это четкий приоритет для ВОЗ, и должно стать исключительно важной задачей для всех стран, — приводит слова Клюге РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время пока многое неизвестно о данных последствиях вируса.
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