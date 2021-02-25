ВОЗ призвала изучить причины затянувшегося выздоровления после COVID-19

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Врачам и ученым необходимо обратить внимание на затянувшееся выздоровления после коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, также специалисты должны изучить симптомы так называемого длинного или затянувшегося коронавируса.

— Это четкий приоритет для ВОЗ, и должно стать исключительно важной задачей для всех стран, — приводит слова Клюге РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время пока многое неизвестно о данных последствиях вируса.

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