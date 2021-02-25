Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ВОЗ призвала изучить причины затянувшегося выздоровления после COVID-19
Фото: twitter.com/carriesheffield

ВОЗ призвала изучить причины затянувшегося выздоровления после COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Врачам и ученым необходимо обратить внимание на затянувшееся выздоровления после коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, также специалисты должны изучить симптомы так называемого длинного или затянувшегося коронавируса.

— Это четкий приоритет для ВОЗ, и должно стать исключительно важной задачей для всех стран, — приводит слова Клюге РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время пока многое неизвестно о данных последствиях вируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ назвала сроки завершения пандемии COVID-19

заболеванияВОЗкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Алексей Протасевич
Алексей Протасевич

Правила ведения семейного бюджета: как сэкономить на продуктах

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте