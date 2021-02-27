Кабмин РФ одобрил проект о назначении наркотических средств

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Кабинет министров РФ одобрил законопроект, который направлен на повышение доступности помощи в части назначения наркотических средств в медицинских целях. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщается на сайте правительства России.

Так, предлагается дополнить статью 228 УК РФ примечанием, предусматривающим, что ее положения не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотиков и психотропных веществ, которые повлекли за собой их утрату.

Кроме того, законопроект направлен на повышение доступности медпомощи, в частности, паллиативной, в части назначения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

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