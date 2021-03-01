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Бывшего главу Приволжского управления Ростехнадзора заподозрили в получении взятки
Фото: moscow-live

Бывшего главу Приволжского управления Ростехнадзора заподозрили в получении взятки

Анастасия Чанцева

Происшествия

Экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова задержали по подозрению в получении взятки.

— Задержан по подозрению в получении взятки, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана.

По данным источника, по дороге в полицию Петрову стало плохо, сейчас решается вопрос о его госпитализации.

Борис Петров возглавлял Приволжское управление Ростехнадзора с 2005 по май 2020 года, до этого четыре года занимал пост министра экологии и природных ресурсов Татарстана.

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