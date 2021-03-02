Движение ограничено на Ростокинском путепроводе в результате ДТП с участием четырех машин
Россия, Москва, Ростокинский путепровод Карта всех событий
Четыре автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел на Ростокинском путепроводе. Информации о пострадавших не поступало.
В результате ДТП перекрыта одна полоса движения.
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