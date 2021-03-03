Сын военного летчика передал в дар Музею Победы более 30 наград отца

Торжественная церемония передачи прошла накануне празднования годовщины освобождения Ржева / Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота во вторник, 2 марта, передал в дар Музею Победы фронтовые награды своего отца, участвовавшего в Ржевской битве. Боевые ордена, награды и архивные документы из личного дела военного летчика генерал-майора авиации Алексея Никифоровича Рапоты приняли на хранение в коллекцию музея. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Торжественная церемония передачи состоялась накануне празднования годовщины освобождения Ржева. В ожесточенных боях на Ржевском выступеАлексей Никифорович совершал по 5-6 вылетов за ночь в составе полка ночных бомбардировщиков. Там он получил свои первые боевые награды — орден Красного Знамени и орден Красной Звезды.

— Попав в 19 лет на фронт, отец добросовестно исполнил свой долг перед Родиной и павшими товарищами. Все, что от него требовалось он сделал. То, что он видел на Ржевской земле, произвело на него огромное впечатление. Он всегда со слезами на глазах вспоминал о том, каково было пехоте воевать. Это был кошмар. Война для него была личной трагедией, — рассказал Григорий Рапота.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Директор Музея Победы Александр Школьник напомнил собравшимся, что грандиозный монумент появился, в том числе, благодаря личному участию и поддержке Григория Рапоты. Также он поблагодарил его за этот бесценный дар — наследие отца.

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