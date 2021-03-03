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Почти 200 раритетов из своих фондов представил Музей Победы
Выставка будет работать до 1 мая 2021 года / Фото: пресс-служба Музея Победы

Почти 200 раритетов из своих фондов представил Музей Победы

Юлия Курганова

Культура

Почти 200 экспонатов, которые рассказывают о творчестве писателей и поэтов в годы Великой Отечественной войны, представили в Музее Победы. Во вторник, 2 марта, здесь открылась выставка «Поэзия и проза о войне».

— 3 марта мы отмечаем Всемирный день писателя. Слово — это мощное оружие. Оно знакомит с историей, повествует о событиях, дарит надежду и даже может ранить. На протяжении веков писатели и поэты пытались отразить в своих произведениях особенности той эпохи, в которой жили. Сегодня мы говорим именно о военном времени, о произведениях, написанных на войне и про войну, — сказала на церемонии открытия заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея Победы Нина Забаровская.

Отмечается, что концепция выставки необычна. Посетители не просто могут посмотреть снимки, документы писателей и поэтов, книги, которые изданы в годы войны, — многие подлинные предметы времен Великой Отечественной станут иллюстрацией для отрывков из военных произведений.

Например, стихи Ольги Берггольц дополняют кусочек блокадного хлеба, метроном и программка на концерт Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Отрывок о юных подпольщиках из романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева — литеры букв и типографский станок, а знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня» — реликвия с печальной историей. Получив осенью 1943 года похоронку на сына, мать не поверила в его смерть и как оберег купила бутылку вина «Массандра», чтобы вместе отпраздновать его возвращение с войны. Но сын так и не вернулся, он погиб при форсировании Днепра. Однако до конца жизни мать солдата надеялась на чудо и хранила бутылку.

Почти 200 раритетов из своих фондов представил Музей ПобедыФото: пресс-служба Музея Победы

Также гости музея увидят около 20 живописных и графических работ, часть которых впервые будет представлена широкому зрителю. Выставка будет работать до 1 мая.

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