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Музей Победы пригласил москвичей на бесплатный спектакль 3 марта
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы пригласил москвичей на бесплатный спектакль 3 марта

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 3 марта, в Музее Победы представят музыкально-литературную композицию «Темные аллеи» по рассказам Ивана Бунина. Ее исполнят актеры театра и кино Вячеслав Корниченко и Екатерина Денисова в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

В спектакле прозвучат музыкальные композиции «Прощание», «Призвание» и вальсы из цикла «Темные аллеи», которые создал заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Владимир Беляев.

Также гости услышат «Утро туманное» Виктора Абазы, «Баркаролу» Петра Чайковского и «Элегию» Жоржа Бизе.

Посетители музея смогут посмотреть спектакль бесплатно, начало в 13:00.

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