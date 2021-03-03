Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еще 10 535 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за минувшие сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 10 535 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 10 535 новых пациентов с коронавирусом выявили в 84 регионах России за минувшие сутки. Среди них 12,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние 24 часа в стране вылечились от коронавируса 15 694 пациентов. За сутки зафиксировали 452 летальных исхода.

Еще 10 535 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Лидирует по количеству новых случаев Москва, где выявили 1284 заболевших. На втором месте Санкт-Петербург, где зафиксировали 962 новых случаев, на третьем — Московская область, где выявили 691 нового пациента с коронавирусом.

Всего в России с начала пандемии выявили 4 278 750 случаев коронавируса и 87 348 летальных исходов. За весь период выздоровели 3 853 734 человек.

Еще 10 535 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пять мифов про прививку: ученые и врачи развенчивают самые распространенные заблуждения о «Спутнике V»

статистикапациенткоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте