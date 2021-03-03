Еще 10 535 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 10 535 новых пациентов с коронавирусом выявили в 84 регионах России за минувшие сутки. Среди них 12,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние 24 часа в стране вылечились от коронавируса 15 694 пациентов. За сутки зафиксировали 452 летальных исхода.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Лидирует по количеству новых случаев Москва, где выявили 1284 заболевших. На втором месте Санкт-Петербург, где зафиксировали 962 новых случаев, на третьем — Московская область, где выявили 691 нового пациента с коронавирусом.

Всего в России с начала пандемии выявили 4 278 750 случаев коронавируса и 87 348 летальных исходов. За весь период выздоровели 3 853 734 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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