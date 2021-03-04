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За сутки в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19

Анастасия Колоскова

Общество

Еще 11 385 новых пациентов с коронавирусом выявили в 85 регионах России за минувшие сутки. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 12,4 процента из них не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа в стране скончались 475 пациентов с COVID-19. Вылечились 16 123 человека.

За сутки в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего новых заболевших зафиксировали в Москве (2150), Санкт-Петербурге (986) и Московской области (693).

Всего в России выявили 4 290 135 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались 87 823 пациента, выздоровели 3 869 857 человек.

За сутки в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее ученые назвали типы людей, которые лучше остальных переносят пандемию.

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