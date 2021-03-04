Гендиректора страховой компании в Москве обвинили в фальсификация отчетности

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, 3-я улица Ямского Поля Карта всех событий

Генерального директора страховой компании в Москве обвинили в фальсификации отчетности финансовой организации. Об этом «ВМ» рассказали в столичной прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемый скрыл документы, согласно которым у финансовой организации необходимо было отозвать лицензию. Кроме того, гендиректор утаил факт наличия неликвидных активов.

Страховая компания была расположена в Москве на 3-й улице Ямского поля. Уточняется, что инцидент произошел в июне 2016 года по предварительному сговору с заместителем генерального директора. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, соучастников преступления разыскивают. Уголовное дело передано в Мещанский районный суд.

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