В России за сутки выявили 11 024 новых случая коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 11 024 случая коронавируса. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Из них 12 процентов не имели клинических проявлений болезни. Также в стране зафиксировано 462 летальных исхода. За сутки в России полностью вылечились 15 464 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Кроме того, всего на данный момент в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, вылечился 3 885 321 пациент.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о завершении второй фазы клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт».

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