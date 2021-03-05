Станция метро «Сухаревская» заработала в штатном режиме
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Станция «Сухаревская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена работает в штатном режиме. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Поезда в сторону центра останавливаются на станции.
Ранее по требованию полиции поезда без остановок проезжали станцию метро «Сухаревская».
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