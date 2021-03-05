Мэр Москвы рассказал, сколько пациентов с COVID-19 госпитализируют в сутки

Фото: АГН Москва

На сегодняшний день около 700–800 пациентов с тяжелой формой коронавируса госпитализируют в сутки в Москве. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью на Первом канале.

— В настоящее время мы госпитализируем около 700–800 человек в сутки тяжелобольных. Это, конечно, все равно говорит о том, что еще риски сохраняются, — подчеркнул глава города.

По его словам, несмотря на такие показатели, столица работает в «нормальном» режиме.

Ранее Сергей Собянин сравнил московскую систему здравоохранения с европейской. Также глава города объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный с 8 марта. А вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о динамике снижения заболеваемости коронавирусом в России.

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