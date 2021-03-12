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За сутки в России выявлено 9794 новых случая коронавируса
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

За сутки в России выявлено 9794 новых случая коронавируса

Иван Юминов

Общество

За прошедшие сутки в России обнаружили 9794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 субъектах. Клинических проявлений болезни не имели 13 процентов людей. За сутки скончались 486 человек, полностью выздоровели 13 496.

За сутки в России выявлено 9794 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Наибольшее число заражений в Москве — 1610 человек, в Санкт-Петербурге — 957, а также в Московской области, где заразились 476 людей.

За сутки в России выявлено 9794 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Всего в стране выявлены 4 370 617 случаев коронавируса. За весь период скончались 91 220 человек, выздоровели 3 973 029.

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