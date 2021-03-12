Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 14 марта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в воскресенье, 14 марта. Об этом сообщили на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Данные меры связаны с работами по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево. В связи с этим у части поездов, следующих на участке Солнечная — Апрелевка, изменится время отправления и прибытия. Некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту. Ряд составов выведут из расписания.

Для проезда на компенсационных автобусах нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

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