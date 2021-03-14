Фото: twitter.com/spacex

Американская компания и производитель космической техники SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с еще одной группой интернет-спутников Starlink в штате Флорида в США.

Согласно плану, первая ступень космического корабля приземлится на плавучую платформу в Атлантике и будет эксплуатирована в дальнейшем.

SpaceX предполагает подключение движущихся транспортных средств к интернету при помощи микроспутников Starlink.

Сеть Starlink была создана для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого числа малых спутников массой до 500 килограммов.

По прогнозам компании, около 10 миллиардов долларов будет потрачено на запуск и обеспечение функционирования 11 тысяч спутников, сообщает РЕН ТВ.

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