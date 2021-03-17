Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма в Сети

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении пакет законов, которые усиливают ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, закон предусматривает до пяти лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ. Такие действия теперь будут признаны одной из форм реабилитации нацизма.

Помимо этого, усиливается уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, нарушители будут наказаны штрафом до 3 миллионов рублей, либо лишением свободы сроком до трех лет.

Также законом усиливается административная ответственность юридических лиц за публичное неуважение к обществу сведение о Днях воинской славы и памятных датах РФ, сообщается на сайте Госдумы.

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