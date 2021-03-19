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Псаки заявила о «толстой коже» Путина и его необидчивости
Джен Псаки высказала мнение о Владимире Путине / Фото: Youtube / U.S. Department of State

Псаки заявила о «толстой коже» Путина и его необидчивости

Юлия Курганова

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила о «толстой коже» президента РФ Владимира Путина в эфире канала MSNBC.

— Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники, — сказала она.

Псаки добавила, что российский лидер вряд ли поддается обидам.

Ранее стало известно о резких высказываниях президента США Джо Байдена в отношении Владимира Путина. Байден также заявил, что Россия должна «заплатить» за якобы вмешательство в американские президентские выборы, прошедшие в 2020 году.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Он добавил, что готов это сделать в пятницу или уже после своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные.

В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с Путиным и будет очень занят в пятницу.

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Джо БайденВладимир ПутинДжен Псаки
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