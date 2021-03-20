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СМИ: Найдена возможная причина образования тромбов после вакцины AstraZeneca
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

СМИ: Найдена возможная причина образования тромбов после вакцины AstraZeneca

Иван Юминов

Здоровье

Редкая реакция организма может служить причиной образования тромбоза после вакцинации препаратом от коронавируса AstraZeneca.

Две группы исследователей из Германии и Норвегии провели независимые исследования и выяснили, что вакцина вызывает аутоиммунную реакцию, которая провоцирует образование антител, а они, в свою очередь, взаимодействуют с тромбоцитами.

Причину этого явления установить пока не удалось. Уменьшить побочный эффект препарата могут разжижающие кровь лекарства и иммуноглобулин, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о приостановке использования вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС, в том числе в Германии, Франции и Италии из-за проблем с образованием тромбов. При этом власти Великобритании настаивают на ее безопасности для здоровья.

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