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Принц Чарльз отреагировал на скандальное интервью сына и Меган Маркл
Фото: Скриншот с YouTube / News — Sky Express

Принц Чарльз отреагировал на скандальное интервью сына и Меган Маркл

Анастасия Колоскова

В мире

Принц Чарльз не давал официального комментария относительно резонансного интервью своего сына Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри, однако он испытает разочарование. Об этом сообщило издание People со ссылкой на инсайдера.

— Принц чувствует сильнейшее разочарование из-за интервью Меган. Его очень задели обвинения в расизме. Чарльз не из узкомыслящих, он много сделал для мусульманского сообщества. Из всех членов королевской семьи принц Уэльский подошел к этому вопросу наиболее серьезно, — цитирует издание источник.

Ранее телеведущая канала CBS Гейл Кинг заявила, что принц Гарри уже разговаривал со своим братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом после интервью, однако с самой Меган Маркл представители британской королевской семьи еще не общались.

Напомним, принц Гарри и его жена дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

В ответ на это Букингемский дворец сообщил, что заявления принца и Меган о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучаться самым тщательным образом.

Читайте также: Журналисты нашли доказательства лжи Меган Маркл и принца Гарри в интервью Опре Уинфри

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