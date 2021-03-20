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Монолитные работы на станции «Терехово» БКЛ метро завершились на 90 процентов

Монолитные работы на станции «Терехово» БКЛ метро завершились на 90 процентов

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Монолитные работы на станции «Терехово» западного участка Большой кольцевой линии завершились на 90 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Новая станция будет расположена в районе Хорошево-Мневники. По словам Бочкарева, монолитные работы на объекте выполнены на 90 процентов.

— В высокой степени готовности также архитектурная отделка — работы выполнены на 73 процента. Кроме того, на станции ведется устройство систем вентиляции, смонтированы три из шести эскалаторов, идет монтаж оставшихся эскалаторов, — уточнил Бочкарев.

Сейчас рабочие занимаются отделкой служебных помещений станции, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, отделку платформы специалисты будут делать через месяц.

— В настоящее время ведутся работы по обустройству однопутных тоннелей на пусковом участке от «Хорошевской» до «Мневников», в двухпутных тоннелях между «Мневниками», «Терехово» и «Кунцевской» в полном объеме выполнено устройство жесткого основания тоннелей, идет монтаж верхнего строения пути, — рассказал Кравцов.

Он добавил, что в 2020 году на западном участке БКЛ протяженностью 8,3 километра завершили проходку туннелей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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БКЛстроительствоАндрей Бочкарев
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