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Сергей Лавров оценил перспективы введения паспортов вакцинации
Фото: МИД РФ

Сергей Лавров оценил перспективы введения паспортов вакцинации

Татьяна Плотникова

Общество

Россия тщательно взвешивает все аспекты инициативы по введению сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции и изучает опыт других государств в данной направлении. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью средствам массовой информации Китая.

Как пояснил глава МИД, на данный момент российский опыт «находится на стадии формирования». Лавров напомнил, что прошедшие вакцинацию россияне могут получить соответствующий сертификат в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан.

— Но пока мы еще не дошли до применения этого документа в иных целях. Взвешиваем все аспекты этой инициативы, — подчеркнул министр.

Сергей Лавров отметил необходимость соблюдения принципов добровольности вакцинирования и равноправного подхода с тем, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми.

Глава МИД также указал на недопустимость ущемления прав человека и путешественника в зависимости от наличия или отсутствия паспорта вакцинации, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что прививка от коронавирусной инфекции не будет обязательным предварительным условием поездок в ЕС: все граждане Евросоюза имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС, и это применимо независимо от того, привиты они или нет.

В Еврокомиссии подчеркнули, что такой же принцип применяется к тем людям, которые не пребывают, не проживают, а также не являются гражданами государств ЕС.

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Сергей Лавровсертификатывакцинация
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