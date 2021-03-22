Губернатору Пензенской области и его соучастникам предъявили обвинения

Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ в понедельник, 22 марта.

— Предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого из фигурантов им предъявили обвинения в даче взятки, получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что в отношении Белозерцева возбуждено уголовное дело. По данным следствия, губернатор с января по сентябрь прошлого года оказывал содействие в получении госконтрактов и в качестве платы получил более 31 миллиона рублей.

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