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Стало известно о состоянии попавшей под лавину школьницы под Мурманском
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стало известно о состоянии попавшей под лавину школьницы под Мурманском

Юлия Курганова

Происшествия

Девочка, которую считали погибшей при сходе снежной лавины в Мурманской области, жива. Но она находится в тяжелом состоянии.

Спасатели МЧС добрались до места схода лавины и подтвердили, что ребенок действительно жив, уточнили в министерстве информационной политики Мурманской области. Эту информацию подтвердил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

— Предварительная информация, которая была получена от организаторов похода, гласила, что девочка, к сожалению, погибла. По новой информации, которую мы получили некоторое время назад, в том числе от спасателей, что признаки жизни у девочки есть. Мы все еще надеемся, что это действительно так. И также готовы сделать все возможное, чтобы девочку спасти, — сообщил глава региона, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в районе поселка Имандра в понедельник, 22 марта. Под лавину попали 16 туристов из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что все члены группы, кроме одного ребенка, чувствовали себя удовлетворительно. Девочку 2008 года рождения спасти не удалось.

Читайте также: Уголовное дело возбудили по факту гибели девочки при сходе лавины в Мурманской области

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