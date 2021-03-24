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Движение электричек по Савеловскому направлению МЖД восстановлено
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение электричек по Савеловскому направлению МЖД восстановлено

Юлия Курганова

Транспорт

На Савеловском направлении МЖД и D1 восстановлено движение электричек в сторону Москвы. Об этом сообщили в среду, 24 марта, в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Энергетики МЖД восстановили поврежденный ранее провод.

Отмечается, что для сокращения опоздания поездов и восстановления графика внесут корректировки в расписание. Пассажиров просят следить за объявлениями.

Ранее сообщалось, что движение электричек по Савеловскому направлению МЖД в сторону Москвы затруднено.

Читайте также: График ряда электричек Большого кольца МЖД изменится 4–24 марта

электричкидвижение восстановленоСавеловское направление МЖД
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