Движение электричек по Савеловскому направлению МЖД восстановлено
На Савеловском направлении МЖД и D1 восстановлено движение электричек в сторону Москвы. Об этом сообщили в среду, 24 марта, в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.
Энергетики МЖД восстановили поврежденный ранее провод.
Отмечается, что для сокращения опоздания поездов и восстановления графика внесут корректировки в расписание. Пассажиров просят следить за объявлениями.
Возобновлено движение поездов в сторону Москвы. Энергетики МЖД восстановили поврежденный ранее провод. Для сокращения опоздания поездов и восстановления графика будут внесены точечные корректировки в расписание. Пожалуйста, следите за объявлениями.— ЦППК (@centralppk) March 24, 2021
Ранее сообщалось, что движение электричек по Савеловскому направлению МЖД в сторону Москвы затруднено.
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