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Рапота заявил, что Союзному государству РФ и Белоруссии не страшна угроза Запада
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рапота заявил, что Союзному государству РФ и Белоруссии не страшна угроза Запада

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Союзному государству России и Белоруссии не будет страшна угроза с Запада из-за тесного взаимодействия между странами и развитой экономикой. Об этом рассказал завершающий работу на посту госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

По его словам, угроза Запада уже стала «константой», о которой говорят очень долгое время. Он добавил, что борьба с угрозой зависит от «внутреннего сопротивления» тех, на кого эта угроза направлена.

— Если Союзное государство сильно, то никакая угроза не страшна. Если взаимодействие мощное, отношения, экономика, инфраструктура транспортная и энергетическая развиваются, — приводит ТАСС слова госсекретаря.

Рапота заканчивает свою работу на посту госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии, а президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства.

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