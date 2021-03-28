Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Посольство РФ в Индонезии призвало россиян избегать скопления людей после взрыва
Фото: pixabay.com

Посольство РФ в Индонезии призвало россиян избегать скопления людей после взрыва

Иван Юминов

Происшествия

Российское посольство в Индонезии после взрыва у церкви попросило россиян не посещать места массового скопления людей. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 28 марта.

Также посольство призвало граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции. Взрыв произошел около католической церкви в городе Макассар. Пострадало не менее десяти человек. По предварительной информации, взрыв был совершен террористом-смертником. Среди погибших на данный момент числится только он, отмечается на странице посольства в Facebook.

Ранее стало известно о 17 пострадавших при взрыве бомбы в Колумбии.

Читайте также: Взрыв прогремел около церкви в индонезийском городе Макассар

взрывИндонезияпосольство России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте