Посольство РФ в Индонезии призвало россиян избегать скопления людей после взрыва

Фото: pixabay.com

Российское посольство в Индонезии после взрыва у церкви попросило россиян не посещать места массового скопления людей. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 28 марта.

Также посольство призвало граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции. Взрыв произошел около католической церкви в городе Макассар. Пострадало не менее десяти человек. По предварительной информации, взрыв был совершен террористом-смертником. Среди погибших на данный момент числится только он, отмечается на странице посольства в Facebook.

Ранее стало известно о 17 пострадавших при взрыве бомбы в Колумбии.

Читайте также: Взрыв прогремел около церкви в индонезийском городе Макассар