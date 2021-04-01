СК проверит законность содержания диких животных у стрелка из Мытищ
Следователи проверят законность содержания диких животных у мужчины, открывшего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Мытищах. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.
На территории дома были обнаружены два медведя, два крокодила и енот. Они содержались в вольерах и террариуме. У владельцев дома проверят документы на содержание диких животных.
Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до начала спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. Стрелок погиб.
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