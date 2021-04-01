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СК проверит законность содержания диких животных у стрелка из Мытищ
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

СК проверит законность содержания диких животных у стрелка из Мытищ

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи проверят законность содержания диких животных у мужчины, открывшего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Мытищах. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

На территории дома были обнаружены два медведя, два крокодила и енот. Они содержались в вольерах и террариуме. У владельцев дома проверят документы на содержание диких животных.

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до начала спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Видео: СК РФ

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. Стрелок погиб.

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