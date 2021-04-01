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Более 30 единиц оружия и свыше 100 тысяч патронов изъяли из дома стрелка в Мытищах
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Более 30 единиц оружия и свыше 100 тысяч патронов изъяли из дома стрелка в Мытищах

Иван Юминов

Происшествия

Из дома Владимира Барданова, устроившего стрельбу в подмосковных Мытищах, сотрудники Следственного комитета (СК) изъяли более 30 автоматов и пистолетов, а также около 100 тысяч патронов. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в четверг, 1 апреля.

— К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с запалом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, — рассказали в ведомстве.

Видео: СК РФ

На территории участка Барданова также обнаружили двух медведей, енота, а также двух крокодилов, которые содержались в вольерах и террариумах. СК проверит документацию на содержание диких животных и в случае ее отсутствия будет решать вопрос об их изъятии, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что к мужчине приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома он открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились его жена, дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. По данным СМИ, стрелок погиб.

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Мытищиоружие и боеприпасыСК по Москве
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