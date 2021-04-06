Сергей Собянин поздравил с 88-летием народного артиста РСФСР Станислава Любшина

Станислав Любшин (справа) / Фото: Дмитрий Коробейников

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Станислава Любшина. Об этом следует из телеграммы, опубликованной на официальном сайте мэра во вторник, 6 апреля.

— На замечательных фильмах с вашим участием выросло несколько поколений зрителей, полюбивших вас за высочайшее актерское мастерство и психологическую глубину созданных образов. Ваши сценические работы снискали вам искренние симпатии театральной Москвы и России, — написал мэр.

СПРАВКА «ВМ»

Станислав Любшин родился в 1933 году. Окончил высшее театральное училище им. Щепкина в 1959 году. Спектакль «Пять вечеров» в театре «Современник» стал его дебютом.

С 1981 года он служит в МХТ им. Чехова. Роль в фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» принесла ему известность. Он награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы.

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