Политолог Абзалов назвал условие для возвращения посла России в США

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Посол России в США в ближайшее время не вернется в Вашингтон, чтобы не показать готовность Москвы идти на уступки по украинскому конфликту. Возвращение дипломата будет возможным при стабилизации обстановки в Донбассе. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в среду, 7 апреля, заявил, что возвращение российского посла Анатолия Антонова в США зависит от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона в двусторонних отношениях. По словам замглавы МИД РФ, возвращение посла в Соединенные Штаты — «не вопрос ближайших дней».

— Проблема заключается в Украине. Сейчас происходит серьезное обострение: фронтальное стягивание вооруженных сил. Понятно, что никто не хочет конфликта, за исключением некоторых украинских коллег. Соответственно, на этом фоне Москва ждет деэскалации хотя бы на данном треке. Тем более что Вашингтон уже пытался загладить ситуацию с высказываниями Джо Байдена на предмет того, что необходимо договариваться, — сказал Абзалов.

Он отметил, что вопрос возвращения Антонова в США упирается в то, чтобы этот процесс не был воспринят как готовность России идти на уступки по украинскому направлению.

— Учитывая, что ситуация там настолько обострилась, что речь идет о возможном конфликте, возвращение именно по этой причине сейчас Антонова не очень целесообразно. Чтобы не послать неправильный сигнал, надо дождаться, когда ситуация стабилизируется на украинском направлении и тогда более-менее это будет возможно. Все зависит от того, насколько представители Вашингтона будут сдерживать официальный Киев от такого типа действий, — добавил Абзалов.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в МИД ДНР заявили о достаточно большой вероятности возобновления активных боевых действий в Донбассе. Кроме того, в ДНР заявляли о росте количества обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин допускал возможность полномасштабной атаки Киева в Донбассе.

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