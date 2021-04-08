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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области до вечера 8 апреля
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области до вечера 8 апреля

Юлия Курганова

Город

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и гололедицы до вечера четверга, 8 апреля. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Предупреждение введено в столичном регионе из-за ветра с порывами до 18 метров в секунду и гололедицы, оно будет действовать до 21:00 8 апреля.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра и мокрого снега.

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Подмосковьесильный ветергололедица
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