Театрализованные экскурсии пройдут в «Клинском подворье» в апреле

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Выставочный комплекс «Клинское подворье» приглашает москвичей принять участие в театрализованных экскурсиях в апреле. Гостям предстоит отправиться в сказочное путешествие по музею, сообщается на сайте организации.

Участникам экскурсий встретятся сказочные персонажи, которые расскажут о том, как создаются елочные игрушки, для них проведут конкурсы. В завершение экскурсии состоится световое шоу.

В субботу, 10 апреля, вниманию гостей будет представлена экскурсия «Дорога к звездам», посвященная Дню космонавтики. Взрослым и детям предстоит отправиться в путешествие по вселенной елочных игрушек, где они встретят Звездочета и хозяйку советской коммунальной квартиры Валентину. А Баба-яга все космическое превратит в комическое.

В воскресенье, 11 и 18 апреля, для самых маленьких пройдет программа «Сказки из бабушкиного сундучка». Малыши увидят кукольный спектакль, в котором они станут самыми важными героями сказочных событий.

Экскурсия «Там на неведомых дорожках» состоится в субботу, 17 апреля. Взрослым и детям не только предстоит встретиться с Василисой, Бабой Ягой и Кикиморой, но и загадать самое заветное желание у волшебного дерева.

Через неделю, 24 апреля, в Клинском подворье пройдет большой праздник — День Рождения Матрешки Звонкой. Участника мероприятия предстоит узнать, как электрическая лампочка стала матрешкой, а Клинская бусинка помогла ей зазвучать. Только в этот день гости музея увидят, как стеклодувы выдувают матрешку, а художники расписывают ее.

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