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Полуденный выстрел произвели в честь Дня космонавтики у Петропавловской крепости
Фото: gov.spb.ru

Полуденный выстрел произвели в честь Дня космонавтики у Петропавловской крепости

Елена Фролова

Общество

Космонавт-испытатель, полковник Валерий Токарев совершил полуденный выстрел с Нарышкина бастиона у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 12 апреля. Торжественное мероприятие посвящено 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Далее празднование Дня космонавтики продолжится в Комендантском доме крепости. Там для посетителей открыта выставка «Тебе, человечество!». Во время экспозиции желающим расскажут о деталях космического полета Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года, отмечают «Невские новости».

Напомним, что мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут и в столичном регионе. Например, в парке «Зарядье» гости посмотрят фильм «Гагарин. Лейтенант неба». А в подмосковном Королеве в течение недели будет проходить Космический фестиваль. Помимо этого, для взрослых и детей запланировано множество мастер-классов, выставок и других праздничных мероприятий.

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