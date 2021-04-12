Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в России

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Ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 12 апреля.

— Последние три недели наблюдаем снижение не более чем на 1,5 процента от недели к неделе, притом что в апреле это снижение составляло 12 процентов от недели к неделе. То есть темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте, — рассказала Попова.

Торопиться со снятием эпидемиологических ограничений, по словам главы ведомства, не стоит. Рост числа случаев COVID-19 фиксируется в регионах страны всякий раз, когда там принимаются решения об отмене мер, приводит слова главы Роспотребнадзора ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Ростуризм окажет поддержку туроператорам после закрытия полетов в Турцию.

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