Музей Победы подготовил видеосюжет о детстве Юрия Гагарина

Фото: Главархив Москвы

Видеосюжет о детстве первого космонавта Юрия Гагарина опубликовал на своем сайте Музей Победы. Новая передача вышла в рамках онлайн-телевидения учреждения.

Пользователи узнают о детстве Гагарина, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны. Зрители услышат воспоминания самого космонавта и «побывают» в разделе «Оккупация» экспозиции «Подвиг Народа», где воссоздана смоленская разграбленная и сожженая деревня. В такой же жил и первоклассник Юрий Гагарин.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Экскурсовод Музея Победы Евгений Балихин расскажет, что семью Гагариных, в том числе и маленьких детей немецкие военные выгнали из дома, который находился в деревне Клушино Смоленской области. В оккупации, в тесной землянке на огороде собственного дома, семья прожила почти полтора года, до тех пор пока советские солдаты не освободили деревню.

Также ведущий расскажет о судьбе сестры и старшего брата Гагарина и о том, когда впервые у будущего космонавта появилась мечта о небе.

Зрители увидят редкие снимки и кадры кинохроники, посвященные событиям 12 апреля 1961 года.

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