Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы подготовил видеосюжет о детстве Юрия Гагарина
Фото: Главархив Москвы

Музей Победы подготовил видеосюжет о детстве Юрия Гагарина

Юлия Курганова

Культура

Видеосюжет о детстве первого космонавта Юрия Гагарина опубликовал на своем сайте Музей Победы. Новая передача вышла в рамках онлайн-телевидения учреждения.

Пользователи узнают о детстве Гагарина, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны. Зрители услышат воспоминания самого космонавта и «побывают» в разделе «Оккупация» экспозиции «Подвиг Народа», где воссоздана смоленская разграбленная и сожженая деревня. В такой же жил и первоклассник Юрий Гагарин.

Музей Победы подготовил видеосюжет о детстве Юрия ГагаринаФото: пресс-служба Музея Победы

Экскурсовод Музея Победы Евгений Балихин расскажет, что семью Гагариных, в том числе и маленьких детей немецкие военные выгнали из дома, который находился в деревне Клушино Смоленской области. В оккупации, в тесной землянке на огороде собственного дома, семья прожила почти полтора года, до тех пор пока советские солдаты не освободили деревню.

Также ведущий расскажет о судьбе сестры и старшего брата Гагарина и о том, когда впервые у будущего космонавта появилась мечта о небе.

Зрители увидят редкие снимки и кадры кинохроники, посвященные событиям 12 апреля 1961 года.

Читайте также: Москвичей пригласили на экскурсию по «космическим» местам столицы

Юрий Гагаринмузей Победывидео
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в