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Американский подросток устроил стрельбу в школе, убив одного человека
Фото: youtube.com

Американский подросток устроил стрельбу в школе, убив одного человека

Юлия Курганова

Происшествия

Стрельбу в школе американского города Ноксвилл, где был убит один человек, устроил один из учащихся. Об этом сообщает местное агентство расследований.

Следствие установило, что в понедельник, 12 апреля, около 15:15 по местному времени (22:15 по московскому времени) сотрудники полиции приехали в одну из школ Ноксвилла после сообщений о стрельбе. Предполагаемый преступник скрывался в туалете, отстреливаясь от правоохранителей.

Напомним, что в результате стрельбы в школе Ноксвилла один человек погиб, несколько, включая полицейского, пострадали.

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