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Москвичам показали, как железнодорожники меняют рельсы на путях для МЦД-1
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Москвичам показали, как железнодорожники меняют рельсы на путях для МЦД-1

Анастасия Волоснова

Общество

Жителям столицы показали, как железнодорожники меняют рельсы на путях для Московских центральных диаметров. Видео ремонта было опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ведомство опубликовало ускоренное видео работы специалистов. В ролике видно, как рабочие с помощью специального крана поднимают и меняют рельсы.

— Залипательного контента вам в ленту. Это D1. И это прямо сейчас. Железнодорожники снимают старые рельсы и укладывают новые. Чтобы поездки были еще лучше и безопаснее, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В пресс-службе добавили, что замена путей поможет сделать поездки на МЦД-1 еще более комфортными и безопасным.

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МЦДвидеожелезная дорога
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